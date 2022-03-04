Kırıkhan Belediye Başkanı, Ashihara'da şampiyon olan sporcuları tebrik etti - Son Dakika
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Kırıkhan Belediye Başkanı, Ashihara'da şampiyon olan sporcuları tebrik etti

04.03.2022 19:27
Kırıkhan Belediye Başkanı, Ashihara'da şampiyon olan sporcuları tebrik etti

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Antalya Kemer'de düzenlenen Ashihara Dünya şampiyonasında, dünya şampiyonu olan Kırıkhan Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü milli sporcuları Anna Çelik ile Seda Nur Yaşçay'ı başarılarından dolayı tebrik etti.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Antalya Kemer'de düzenlenen Ashihara Dünya şampiyonasında, dünya şampiyonu olan Kırıkhan Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü milli sporcuları Anna Çelik ile Seda Nur Yaşçay'ı başarılarından dolayı tebrik etti.

Kırıkhan Belediyesi Başkanı Ayhan Yavuz,2-6 Mart tarihleri arasında Antalya Kemer'de düzenlenen Ashihara'da şampiyon olan Anna Çelik ve Seda Nur Yaşçay'ı tebrik etti. Yavuz yaptığı yazılı açıklamada, "Değerli hemşerilerim, Allah'a hamdolsun ki bugün Kırıkhan dünya şampiyonu, tarih yazdık. Gururluyuz artık. Dünya şampiyonu sporcularımız Anna Çelik ve Seda Nur Yaşçay'ı bu tarihi başarılarından dolayı şahsım ve ilçem adına en kalbi duygularımla kutluyorum. Ayrıca Milli Antrenörümüz Ali Çeltik'i de yine şahsım ve ilçem adına en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bizlere yaşattığınız bu gurur ve mutluluktan dolayı ne kadar teşekkür etsem azdı. Artık hedefimiz olimpiyat şampiyonluğu Allah'ın izniyle" dedi. - HATAY

Kırıkhan Belediye Başkanı, Ashihara'da şampiyon olan sporcuları tebrik etti
Kırıkhan Belediye Başkanı, Ashihara'da şampiyon olan sporcuları tebrik etti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kırıkhan Belediye Başkanı, Ashihara'da şampiyon olan sporcuları tebrik etti - Son Dakika


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