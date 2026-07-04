Kırkpınar'da Çeyrek Finale Yükselen Pehlivanlar Belli Oldu - Son Dakika
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Kırkpınar'da Çeyrek Finale Yükselen Pehlivanlar Belli Oldu

Kırkpınar\'da Çeyrek Finale Yükselen Pehlivanlar Belli Oldu
04.07.2026 18:15
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665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çeyrek finale yükselen 8 pehlivan belirlendi.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz, Mustafa Taş, Serdar Yılmaz, Orhan Okulu, Erkan Taş, Osman Kan, Feyzullah Aktürk ve Seçkin Duman çeyrek finale yükseldi.

Başpehlivanlık 3. tur müsabakaları için çayıra davet edilen 16 başpehlivan kuralarını çekerek eşleşti. Pehlivanlar peşrevin ardından rakipleriyle güreşe başladı.

Pür dikkat izlenen güreşlerin başında Kırkpınar'da 4 şampiyonluğu bulunan Ali Gürbüz ile çırağı Ali İhsan Batmaz'ın güreşi oldu. 2023 yılından bu yana baş boyunda güreşen ve geçen yıl Kırkpınar'da üçüncülük kürsüsünde yer alan Ali İhsan Batmaz, ustasıyla Kırkpınar çayırındaki ilk güreşine çıkmış oldu. Altın kemerin daimi sahibi olma hedefiyle er meydanına gelen Ali Gürbüz, rakibine bastırarak güreşi yere taşıdı. Sarma oyunuyla bunalttığı rakibini müsabakanın 10. dakikasında yenmeyi başardı.

Sonuçlara göre rakiplerini yenen Mustafa Taş, Ali Gürbüz, Serdar Yılmaz, Orhan Okulu, Erkan Taş, Osman Kan, Feyzullah Aktürk ve Seçkin Duman yarın yapılacak çeyrek final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Kaynak: AA

Serdar Yılmaz, Kültür Sanat, Mustafa Taş, Ali Gürbüz, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar'da Çeyrek Finale Yükselen Pehlivanlar Belli Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırkpınar'da Çeyrek Finale Yükselen Pehlivanlar Belli Oldu - Son Dakika
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