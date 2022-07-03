Başpehlivanlık kategorisinde rakiplerini yenerek çeyrek finale yükselen İsmail Balaban , Serhat Gökmen, Hüseyin Gümüşalan, Ertuğrul Dağdeviren, Cengizhan Şimşek, Fatih Atlı , Mustafa Taş ve Tanju Gemici kura çekiminden sonra altın kemer için mücadele edecek.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kırkpınar'da son gün heyecanı başladı - Son Dakika

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