Kırkpınar'da son gün heyecanı başladı - Son Dakika
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Kırkpınar'da son gün heyecanı başladı

03.07.2022 11:17

- Kırkpınar'da son gün heyecanı başladı 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları heyecanı başladı.

- Kırkpınar'da son gün heyecanı başladı

EDİRNE - 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları heyecanı başladı.

Edirne'de 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde son gün müsabakaları Sarayiçi Er Meydanı'nda cazgırın anonslarıyla pehlivanlar güreş tuttu. Çeşitli boylarda başlayan Kırkpınar'ın 3. gününde pehlivanlar final için mücadele verecek.

Başpehlivanlık kategorisinde rakiplerini yenerek çeyrek finale yükselen İsmail Balaban, Serhat Gökmen, Hüseyin Gümüşalan, Ertuğrul Dağdeviren, Cengizhan Şimşek, Fatih Atlı, Mustafa Taş ve Tanju Gemici kura çekiminden sonra altın kemer için mücadele edecek.

Öte yandan başpehlivanlık final güreşi ise saat 17.30'da başlayacak.

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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü başladı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü başladı Kırkpınar'da favori pehlivanlarını yerini genç pehlivanlar almaya başladı Kırkpınar'da favori pehlivanlarını yerini genç pehlivanlar almaya başladı
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar'da son gün heyecanı başladı - Son Dakika

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