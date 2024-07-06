Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Pehlivanlar Tekniklerini Kullanıyor - Son Dakika
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Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Pehlivanlar Tekniklerini Kullanıyor

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde baş boyunda mücadele eden pehlivanlar, çeşitli tekniklerle rakiplerini yenmeye çalışıyor. Pehlivanlar, künde, boyunduruk, elense, sarma ve çangal gibi oyunları deneyerek üstünlük sağlamaya çalışıyor. Başpehlivanlar, iç-dış kazık ve dalma tekniğiyle rakiplerini en çok yendiğini belirtiyor.

06.07.2024 11:19
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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde baş boyunda mücadele eden pehlivanlar, rakipleri karşısında çeşitli tekniklerle galip gelmeye çalışıyor.

Pehlivanlar, seyir zevkini yüksek kılmak ve rakipleri karşısında üstünlük kurabilmek için künde, boyunduruk, elense, sarma ve çangal gibi oyunlar deniyor.

Başpehlivanlar, rakiplerini en çok iç-dış kazık ve dalma tekniğiyle yendiğini belirtti.

Deneyimli başpehlivanlardan Recep Kara, AA muhabirine, minder güreşinden geldiği için reflekslerinin iyi olduğunu söyledi.

Yağlı güreşte rakipleri karşısında zaman zaman dalma tekniğini kullandığını aktaran Recep Kara, güreşin gidişatına göre her tekniği denediğini kaydetti.

Her tekniğin kendine göre özelliği olduğunu dile getiren Recep Kara, "İç kazık, dış kazık oyunlarını güzel yaparım." dedi.

"İki kemerimi dalarak aldım"

Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil ise Kırkpınar'da başpehlivan olmanın çok önemli olduğunu ifade etti.

Her yıl başpehlivan olmak için er meydanına çıktığını anlatan Mehmet Yeşil Yeşil, onun için eforunu ve enerjisini ortaya koyduğunu kaydetti.

Güreşin durumuna göre rakibi karşısında farklı teknikler kullandığını belirten Mehmet Yeşil Yeşil, "Bazen doğaçlama gelişebiliyor, kontratak yapabiliyorsunuz veya dalışlarım oldu, kasnakla alakalı çeşitli oyunlarla bitirişlerim oldu. Güreşin durumuna göre farklı farklı tekniklerle galip geldim. İki kemerimi dalarak aldım." diye konuştu.

"Beni kaz kanatçı olarak bilirler"

Başpehlivan Nedim Gürel de en çok kaz kanadı ve serpme tekniklerini kullandığını söyledi.

Bu iki tekniğe çok yatkın olduğunu dile getiren Nedim Gürel, Kırkpınar'da risk almaktan her güreşçinin çekindiğini kaydetti.

Güreşi ilmek ilmek dokumak gerektiğine işaret eden Nedim Gürel, "Zamanında ve yerinde oyun demek daha iyi. Beni kaz kanatçı olarak bilirler. Ben kaz kanadını çok seviyorum. Rakiplerimi bu şekilde yenmek bana keyif veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Künde atmasını çok severim"

Başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren, rakipleri karşısında künde atmayı sevdiğini belirtti.

Kaz kanadı tekniğini de zaman zaman denediğini anlatan Ertuğrul Dağdeviren, "Kuvvet gerektiren oyunlarda biraz daha fiziksel avantajımı kullanıyorum. Künde atmasını çok severim. Bunu yapmak daha rahat oluyor benim için." diye konuştu.

Kaynak: AA

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