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Kırşehir Belediyespor - Anagold 24 Erzincanspor: 1-1 - Son Dakika

Kırşehir Belediyespor - Anagold 24 Erzincanspor: 1-1

19.02.2022 17:33
Kırşehir Belediyespor - Anagold 24 Erzincanspor: 1-1

SAHA: Ahi-KırşehirHAKEMLER: Murat Türkoğlu, Anıl Karabacak, Giray KaraKIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Bekir Demircan - Oğuz Özden, Tuğay Adamcil, Nuh Aşkın, Zinhi Temelci, Hakan Erçelik (Dk. 58 Volkan Kılıç), Sırat Yeşilördek, Savaş Yorulmaz (Dk. 81 Serhat Yeşilördek), Ozan Karabacak (Dk.

SAHA: Ahi-Kırşehir

HAKEMLER: Murat Türkoğlu, Anıl Karabacak, Giray KaraKIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Bekir Demircan - Oğuz Özden, Tuğay Adamcil, Nuh Aşkın, Zinhi Temelci, Hakan Erçelik (Dk. 58 Volkan Kılıç), Sırat Yeşilördek, Savaş Yorulmaz (Dk. 81 Serhat Yeşilördek), Ozan Karabacak (Dk. 81 Fatih Çıplak), Mert Ilıman, Oktay Balcı (Dk. 62 Osman Bodur)ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Hayrullah Mert Akyüz, Birhan Vatansever (Dk. 46 Sefa Akgün), İbrahim Can Köse, Sefa Küpeli (Dk. 77 Yunus Emre Çakır), Rüştü Hanlı (Dk. 64 Mustafa Ethem Erboğa), Mümin Talip Pazarlı, Zafer Şensoy (Dk. 56 Uğurcan Bekçi), Rıdvan Türker, Canberk Dilaver, Ozan Papaker, Muhammed DemirciGOLLER: Dk. 25 Tuğay Adamcil (Kırşehir Belediyespor), Dk. 65 Ozan Papaker (Anagold 24 Erzincanspor)?KIRMIZI KART: Dk.58 Oğuz Özden (Kırşehir Belediyespor)SARI KARTLAR: Bekir Demircan, Volkan Kılıç (Kırşehir Belediyespor), Canberk Dilaver, Mümin Talip Pazarlı, Rıdvan Türker (Anagold 24 Erzincanspor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 26'ncı hafta karşılaşmasında Kırşehir Belediyespor, sahasında Anagold 24 Erzincanspor ile 1-1 berabere kaldı.

- Kırşehir
Kırşehir Belediyespor - Anagold 24 Erzincanspor: 1-1
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Kırşehir Belediyespor - Anagold 24 Erzincanspor: 1-1 Kırşehir Belediyespor - Anagold 24 Erzincanspor: 1-1 Futbol: TFF 2. Lig Futbol: TFF 2. Lig Define bulmak için kazdıkları 11 metrelik çukurda yakalandılar Define bulmak için kazdıkları 11 metrelik çukurda yakalandılar

Kırşehir Belediyespor, Volkan Kılıç, Oğuz Özden, Kırşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kırşehir Belediyespor - Anagold 24 Erzincanspor: 1-1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kırşehir Belediyespor - Anagold 24 Erzincanspor: 1-1 - Son Dakika
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