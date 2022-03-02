Kısa sürede Halil Dervişoğlu'nu yakaladı! Gomis performansıyla Galatasaray yönetiminin gözüne girdi - Son Dakika

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-2 yendi. Mücadelede attığı golle skoru belirleyen Fransız golcünün, sarı-kırmızılı takımdaki 2. dönemi müthiş başladı.

GOMIS FIRTINASI

Bu haftaya kadar golcülerinden beklediği verimi alamayan Galatasaray'da Diagne 14 maçta 2 gol, Halil Dervişoğlu ise 21 karşılaşmada 3 gol atmıştı. Sarı-kırmızılıların, yeni transferi Gomis çıktığı şu ana kadar çıktığı 3 maçta kalitesini konuşturdu. Fransız golcü, 3 gol atarak Diagne'yi geçerken Halil Dervişoğlu'nu ise yakaladı.