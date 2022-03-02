Kısa sürede Halil Dervişoğlu'nu yakaladı! Gomis performansıyla Galatasaray yönetiminin gözüne girdi - Son Dakika
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Kısa sürede Halil Dervişoğlu'nu yakaladı! Gomis performansıyla Galatasaray yönetiminin gözüne girdi

02.03.2022 00:28

Fransız golcü Bafetimbi Gomis, 3. maçında 3 gol atarak Galatasaray'da alkış topladı. Yıldız futbolcunun 14 maçta 2 gol atan Diagne'yi geçerken, 21 maçta 3 gol atan Halil Dervişoğlu'nu da yetişti.

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-2 yendi. Mücadelede attığı golle skoru belirleyen Fransız golcünün, sarı-kırmızılı takımdaki 2. dönemi müthiş başladı.

GOMIS FIRTINASI

Bu haftaya kadar golcülerinden beklediği verimi alamayan Galatasaray'da Diagne 14 maçta 2 gol, Halil Dervişoğlu ise 21 karşılaşmada 3 gol atmıştı. Sarı-kırmızılıların, yeni transferi Gomis çıktığı şu ana kadar çıktığı 3 maçta kalitesini konuşturdu. Fransız golcü, 3 gol atarak Diagne'yi geçerken Halil Dervişoğlu'nu ise yakaladı.

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Son Dakika Spor Kısa sürede Halil Dervişoğlu'nu yakaladı! Gomis performansıyla Galatasaray yönetiminin gözüne girdi - Son Dakika


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00:28 Kısa sürede Halil Dervişoğlu'nu yakaladı! Gomis performansıyla Galatasaray yönetiminin gözüne girdi
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SON DAKİKA: Kısa sürede Halil Dervişoğlu'nu yakaladı! Gomis performansıyla Galatasaray yönetiminin gözüne girdi - Son Dakika
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