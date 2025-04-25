Bülent Uygun\'un kızından geriye bu görüntüler kaldı

Ünlü teknik direktör Bülent Uygun'un 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Daha önce diyabet hastalığını yendiği haberleriyle umut veren Almina Tude, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

"BEN BABAMA AŞIĞIM"

Gencecik yaşta hayatını kaybeden Uygun'un kızından geriye kalan bir video ise viral oldu. O anlarda duygusal bir konuşma yapan Almina Tude Uygun, "Ben babama aşığım. Komaya girdiğimde babamın sesini duyana kadar tedaviye yanıt verememiştim. Onun sevgisi ve sesi beni hayata bağladı" ifadelerini kullanmıştı.