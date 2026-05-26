Knicks NBA Finaline Yükseldi

26.05.2026 09:50
New York Knicks, Cavaliers'ı 130-93 yenerek seriyi 4-0 kazandı ve NBA finaline çıktı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında New York Knicks, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 130-93 yendi ve seriyi 4-0 kazanarak NBA finaline çıktı.

Rocket Arena'da oynanan Doğu Konferansı final serisi 4. maçında Cavaliers'a konuk olan Knicks, 37 sayı farkla kazanarak üst üste 11. play-off galibiyetini aldı.

Doğu Konferansı şampiyonluğuna ulaşan Knicks, 1999'dan sonra ilk kez adını NBA finaline yazdırdı.

Karl-Anthony Towns 19 sayı, 14 ribaunt, OG Anunoby 17, Landry Shamet 16, Jalen Brunson ve Mikal Bridges ise 15'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Ev sahibi ekipte Donovan Mitchell'ın 31 ve Evan Mobley'nin 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Cavaliers'a karşı 25,5 sayı ve 7,8 asist ortalamalarıyla oynayan Brunson, Doğu Konferansı finalinin en değerli oyuncusu seçildi.

Knicks, NBA finalinde Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs (2-2) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA

