Knicks, Pistons'ı Geçerek Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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Knicks, Pistons'ı Geçerek Yarı Finale Yükseldi

New York Knicks, Pistons'ı 116-113 yenerek NBA Doğu Konferansı yarı finaline yükseldi.

02.05.2025 10:12
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Detroit Pistons'ı 116-113 yenen New York Knicks, seriyi 4-2 önde tamamlayarak Doğu Konferansı yarı finaline çıktı.

NBA play-off'ları ilk turunda 2 maç yapıldı. Doğu Konferansı'nı 6. sırada tamamlayan Detroit Pistons, ilk tur serisi 6. maçında konferans 3'üncüsü New York Knicks'i konuk etti.

Knicks, deplasmanda Pistons'ı 116-113 yendi ve seriyi 4-2 önde tamamlayarak konferans yarı finaline yükseldi.

Knicks'te Jalen Brunson, 40 sayı atarken Pistons'ta Cade Cunningham, 23 sayı kaydetti.

Doğu Konferansı yarı finalinde New York Knicks, Boston Celtics ile karşılaşacak.

Clippers, Nuggets karşısında seriyi 3-3 yaptı

Batı Konferansı'nı 5. sırada bitiren Los Angeles Clippers, konuk ettiği konferans dördüncüsü Denver Nuggets'ı play-off ilk tur serisi 6. maçında 111-105 yenerek seride 3-3 eşitliği sağladı ve seriyi 7. maça taşıdı.

Clippers'ta James Harden, 28 sayı, Kawhi Leonard ise 27 sayı attı.

Nuggets'ta ise Nikola Jokic'in 25 sayılık performansı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Kaynak: AA

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