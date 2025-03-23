Knicks, Wizards'ı Yenerek Galibiyet Hasretine Son Verdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) iki maçtır kazanamayan New York Knicks, Washington Wizards'ı 122-103 yenerek galibiyet hasretini sonlandırdı.

NBA'de normal sezon 5 maçla devam ederken New York Knicks, Washington Wizards'ı 122-103 mağlup edip 2 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Karl-Anthony Towns, 31 sayı, 11 ribaunt ile oynayarak double-double yaparken Mikal Bridges 27, OG Anunoby ise 23 sayı ile oynadı. New York Knicks, bu sezonki 44. galibiyetini elde etti.

Bu sezonki 55. mağlubiyetini alan Wizards'ta ise Kyshawn George 15 sayı, 10 ribaunt, Jordan Poole de 25 sayıyla oynadı.

Günün diğer 2 mücadelesinde ise TSİ 22.00'de Detroit Pistons - New Orleans Pelicans, Utah Jazz - Cleveland Cavaliers karşılaşmaları oynanacak.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Indiana Pacers: 108 - Brooklyn Nets: 103

Atlanta Hawks: 124 - Golden State Warriors: 115

New York Knicks: 122 - Washington Wizards: 103

Sacramento Kings: 108 - Milwaukee Bucks: 114

Los Angeles Lakers: 115 - Chicago Bulls: 146 - İSTANBUL