Uluslararası Judo Turnuvası yapıldı - Son Dakika
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Uluslararası Judo Turnuvası yapıldı

03.07.2022 15:48

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince olimpiyat şampiyonu Hüseyin Özkan onuruna düzenlenen Uluslararası Judo Turnuvası'nın ikincisi, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince olimpiyat şampiyonu Hüseyin Özkan onuruna düzenlenen Uluslararası Judo Turnuvası'nın ikincisi, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapılan turnuvaya, 15 ülkeden 1162 sporcu katıldı. Judocular, süper minikler, minikler, yıldızlar ve ümitler kategorilerinde tatamiye çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü Spor Koordinatörü de olan Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Galip Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvaya milli takımların yanı sıra kulüp olarak da katılım sağlandığını belirterek, ülkeden ziyade 44-45 kulübün turnuvaya ilgi gösterdiğini aktardı.

"Ümitler kategorisinin Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Çocuklarımızı burada hazırlayıp maç tecrübesi elde etmelerini sağlamak istiyoruz." diyen Şentürk, müsabakaların ardından yarın, salı ve çarşamba günleri turnuvaya katılan sporcularla ortak antrenman ve müsabaka çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Şentürk, uluslararası turnuvanın yanı sıra uluslararası ortak çalışma kampı düzenlediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Önümüzde Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları (EYOF) var. Sonrasında da ümitler kategorisinin ilimizde Balkan Şampiyonası'nı 20-21 Ağustos'ta yapacağız. Ümitler kategorisindeki sporcularla bir nevi Balkan Şampiyonası'nın provasını yapıyor, eksiklerimizi görüyoruz. Kocaeli, şu anda judoda Türkiye'nin lokomotifi olarak güzel yerde, öncülük yapıyoruz. Türkiye'nin en büyük altyapısına sahibiz, en güzel ve en iyi tesislerde çalışıyoruz. 2024 ve 2028 olimpiyatlarında Kocaeli'ye mutlaka altın madalya ya da en kötü ihtimalle madalya getirmeyi hedefliyoruz."

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Uluslararası Judo Turnuvası Kocaeli'de devam ediyor Uluslararası Judo Turnuvası Kocaeli'de devam ediyor Uluslararası Judo Turnuvası'nda 15 ülkeden bin 162 sporcu ter döküyor Uluslararası Judo Turnuvası'nda 15 ülkeden bin 162 sporcu ter döküyor
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uluslararası Judo Turnuvası yapıldı - Son Dakika

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