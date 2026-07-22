Kocaelispor, Cafumana ile 3 Yıllık Anlaşma İmzaladı

Kocaelispor, geçen sezon formasını giyen Angolalı orta saha oyuncusu Manuel Luis da Silva Cafumana'yla (Show) 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün açıklamasında, "Şov kaldığı yerden devam ediyor. Kocaelispor'umuza tekrar hoş geldin Show. Futbolcu Manuel Luis da Silva Cafumana ile kulübümüz arasında 3 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bonservisi İsrail ekibi Maccabi Haifa'da bulunan ve geçen sezon Kocaelispor'da kiralık forma giyen Show, yeşil siyahlı kulüpte 32 maça çıktı.