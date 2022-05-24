Kocaelispor'da Omolo ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Kocaelispor'da Omolo ile yollar ayrıldı

24.05.2022 16:58
Kocaelispor'da Omolo ile yollar ayrıldı

Kocaelispor, Johanna Omolo'nun sözleşmesini feshetti.

Kocaelispor, Johanna Omolo'nun sözleşmesini feshetti.

Önümüzdeki sezon 2. Lig'de statü gereği yabancı oynatamayacak olan Kocaelispor, Omolo ile de yolları ayırdı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Johanna Ochieng Omolo'nun 31.05.2022 tarihinde sona erecek olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadeleri yer aldı. Yeşil-siyahlılar, geçtiğimiz günlerde de Mandjeck ile sözleşme feshetmişti. - KOCAELİ

Kocaelispor'da Omolo ile yollar ayrıldı
Kocaelispor'da Omolo ile yollar ayrıldı

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor'da Omolo ile yollar ayrıldı - Son Dakika


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