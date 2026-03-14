Kocaelispor\'dan Tıp Bayramı Sürprizi

14.03.2026 09:47
Kocaelispor, Tıp Bayramı'nda hastanedeki doktorlara imzalı forma hediye etti.

Kocaelispor, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan 280 uzman ve 780 asistan doktor arasından rastgele belirlenen 3 doktora imzalı forma sürprizi yaptı. Formalar; Gökhan Değirmenci, Serdar Dursun ve Hrvoje Smolcic'in seçtiği doktorlara verildi.

Süper Lig ekibi Kocaelispor önemli günlerde özel etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Son olarak çocuk taraftarına sürpriz yapan yeşil-siyahlılar bu kez 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktorları unutmadı. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde halk sağlığı için çalışan ve vatandaşa şifa dağıtan 280 uzman doktor ve 780 asistan doktor arasından kayıt numaralarına göre rastgele belirlenen isimlere, tüm takımın imzaladığı forma hediye edildi. Önce futbolculardan kaptan Gökhan Değirmenci, Serdar Dursun ve Hrvoje Smolcic'in kutlama mesajlarını da içeren doktor seçimleri kayıt altına alındı. Sonra takımın maskotu Bay Körfez ile birlikte hastaneye gidilerek futbolcuların seçtiği 35, 444 ve 666 sicil numaralı doktorların isimleri belirlendi. Ardından öğrencilere ders veren, ameliyattan çıkan ve hastalarla ilgilenen doktorlara futbolcu mesajları izletilip imzalı formaları hediye edildi.

Doktorlara sürpriz oldu

Takımın tecrübeli ismi Serdar Dursun'un imzalı forması fakülte öğrencilerine ders veren KOÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Uzuner'e, Gökhan Değirmenci'nin forması da ameliyattan çıkan KOÜ Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Enes Şahin'e ve Hrvoje Smolcic'in imzalı forması KOÜ Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Doç. Dr. Sevim Cesur Okan'a beklemedikleri anda hediye edildi. Kocaelispor'un sürprizi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen doktorlar formanın çerçeveletilip duvara asılmaya değer olduğunu söyledi. Kendilerine değer verdikleri için Kocaelispor'a teşekkür etti.

Futbolcular Tıp Bayramını kutladı

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ndeki 280 uzman doktor arasından bir isim belirlemek için 1 ile 280 arası numaradan 35'i tercih eden Gökhan Değirmenci, "Forma numaram olan 35'i seçiyorum. 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

780 asistan doktor arasından 444 numaralı doktoru, oğlu Eymen ile birlikte seçen Serdar Dursun da hekimlerin ve sağlık çalışanlarının gününü tebrik etti. Asistan doktorlar arasından 666 sicil numaralı hekimi seçen Hrvoje Smolcic ise "Tıp Bayramınız kutlu olsun" mesajı gönderdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

