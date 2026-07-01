Kocaelispor, Makana Baku\'yu Kadrosuna Katıyor

Kocaelispor, 28 yaşındaki Alman sol kanat oyuncusu Makana Baku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon kadro planlamasını sürdürüyor. Körfez ekibi, son olarak Yunanistan temsilcisi Atromitos'ta forma giyen kanat oyuncusu Makana Baku ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kocaelispor'umuza hoş geldin Makana Baku. Kulübümüz ile Makana Baku arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ