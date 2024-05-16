Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: \'Sezon sonunda Süper Lig\'e ulaşamamanın hayal kırıklığı ve üzüntüsünü yaşıyorum\'

Spor

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Çorum FK maçının ardından, "Sezonun içerisinde çok yaklaştığımız Süper Lig hedefine sezon sonunda ulaşamamanın hayal kırıklığı ve üzüntüsünü yaşıyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig Play-Off 1. Turu'nda Kocaelispor, deplasmanda Çorum FK'ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Kocaelispor, elenerek Süper Lig'e yükselme şansını kaybetti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, gelecek sezon Kocaelispor'u Süper Lig'e taşıyacaklarını söyledi.

"Önümüzdeki yılın planlamasını çok doğru şekilde yapıp Kocaelispor'u Süper Lig'e taşıyacağız"

Üzgün olduklarını belirten Sağlam, "Bugün çok istememize rağmen kazanamadık ve sezon burada sonlandı. Bunun için çok üzgün olduğumuzu belirtmek istiyorum. Özellikle Süper Lig hayali kuran taraftarımıza bu mutluluğu yaşatamadığımız için ayrıca bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Birilerini suçlamanın şu an kimseye faydası olmayacak. Bu gece biraz kötü geçecek ama biz yarından itibaren önümüzdeki sezonla alakalı çok çabuk bir şekilde çalışmaya başlayacağız ve Allah'ın izniyle de önümüzdeki sezonun sonunda Kocaelispor'u Süper Lig'e taşıyacak organizasyonun çalışmalarına yarın başlayacağız. Maçla alakalı, hakemle alakalı çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çok uzun bir aradan sonra takımın başına gelip sadece 2 gün çocuklarla beraber olup bir şeyleri değiştirmeye çalıştırdık ama hayal kurmaktan öteye gitmedi. Sonuçta sezonun içerisinde çok yaklaştığımız Süper Lig hedefine sezon sonunda ulaşamamanın hayal kırıklığı ve üzüntüsünü yaşıyorum. Yarın hemen çalışmalarımız başlayacak ve bu sezonki tecrübelerimizle önümüzdeki yılın planlamasını çok doğru şekilde yapıp Kocaelispor'u Süper Lig'e taşıyacağız. Ben çok umutluyum. Bu umudumu camiamızın büyüklüğünden, taraftarımızın aşkından ve Kocaeli şehrinin sahip olduğu değerlerden ötürü böyle umutlu konuşuyorum. Çorum FK'yı da tebrik etmek lazım" dedi.

"Sezon içinde çok yaklaştık"

Süper Lig'e çıkma hedefine çok yaklaştıklarını belirten Sağlam, "Bu sezon bu işe çok yaklaşmıştık. Ama çeşitli olumsuzlukları söylemek, bugünkü hayal kırıklığını bir yerlere bağlamak, birilerine fatura çıkartmak çok doğru değil. Bu geminin içinde hep beraberdik. Bir başarısızlık var ise hepimizin başarısızlığıdır. Sezon içinde çok yaklaştık ve kendi kendimize ettik" diye konuştu. - ÇORUM