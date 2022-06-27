Milli forma heyecanı yaşamak için ter döken tüm sporculara başarılar dileyen Özçelik, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Konya'da Tekvando Yıldızlar Milli Takım seçmeleri başladı - Son Dakika

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