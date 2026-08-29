Konyaspor 1-2 Kocaelispor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konyaspor 1-2 Kocaelispor

Konyaspor 1-2 Kocaelispor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor, sahasında Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu; Enis Bardhi kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada oyuna ikinci yarının başında dahil olan Enis Bardhi, top kapma mücadelesinde yine kendisi gibi ikinci yarıda oyuna giren Uğur Kaan'a yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

65. dakikada sol kanatta topla buluşan Masuaku'nun ceza sahası içerisine gönderdiği topla Melih'in şutu yandan auta gitti.

72. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sousa'nın ortasında Haidara arka direkte kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 1-1

86. dakikada Show'un savunma arkasına gönderdiği pasla topla buluşan Metehan Altunbaş'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

Stat: Konya Büyükşehir

Hakemler: Gürcan Hasova, Murat Temel, Selahattin Altay

Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı (Masuaku dk. 41), Awaziem, Adil Demirbağ, Andzouana, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic (Toth dk. 77), Deniz Türüç (Rayyan Baniya dk. 73), Gonçalves (Enis Destan dk. 77), Colley (Bardhi dk. 46), Muleka

Yedekler: Bahadır Güngördü, Arif Boşluk, Ömer Çobanoğlu, da Mata, Emir Bars

Teknik Direktör: İlhan Palut

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Dijksteel, Zoukrou (Aye dk. 60), Maglica, Haidara, Berkan Kutlu, Show, Agyei (Muharrem Cinan dk. 90), Sissoho (Uğur Kaan Yıldız dk. 46), Sousa (Onur Öztonga dk. 90), Baku (Metehan Altunbaş dk. 66)

Yedekler: Onurcan Piri, Emir Ortakaya, Haydar Karataş, Mustafa Ege Bilim, Bedirhan Yıldız

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Zoukrou (dk. 39 k.k.) (Konyaspor), Haidara (dk. 72), Metehan Altunbaş (dk. 86) (Kocaelispor)

Kırmızı kart: Enis Bardhi (dk. 47)

Sarı kartlar: Sissoho, Agyei, Maglica, Selçuk İnan (Teknik Direktör) (Kocaelispor), İlhan Palut (Teknik Direktör), Toth (Konyaspor)

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Kocaelispor, Enis Bardhi, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor 1-2 Kocaelispor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzon Raylı Sistem Hattı’nın temeli 1 Eylül’de atılıyor Trabzon Raylı Sistem Hattı'nın temeli 1 Eylül'de atılıyor
Japonya’da, 15 günlük turist vizesiyle gelip 33 yıl kalan Güney Koreli gözaltına alındı Japonya'da, 15 günlük turist vizesiyle gelip 33 yıl kalan Güney Koreli gözaltına alındı
Yayaya çarpıp, yaralayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü: Yaya geçidi için de ders versinler Yayaya çarpıp, yaralayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü: Yaya geçidi için de ders versinler
Şeytantepe soruşturmasında MASAK’a 31 kişi için yazı Şeytantepe soruşturmasında MASAK'a 31 kişi için yazı
Tapu satışı sonrası düşürülen parayı bulup aldı Tapu satışı sonrası düşürülen parayı bulup aldı
İstifası kabul edilmeyen Fatih Tekke’den açıklama İstifası kabul edilmeyen Fatih Tekke'den açıklama

21:08
Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı
20:59
Konyaspor’dan üst üste 6. mağlubiyet
Konyaspor'dan üst üste 6. mağlubiyet
20:43
Tutuklanan Tolga Akış hem kendi kazancını hem de Manifest üyelerinin gelirini açıkladı
Tutuklanan Tolga Akış hem kendi kazancını hem de Manifest üyelerinin gelirini açıkladı
20:27
Galatasaray’ın Göztepe maçı 11’i belli oldu
Galatasaray'ın Göztepe maçı 11'i belli oldu
20:02
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum “Türkiye AİHS VE AİHM’İ gözden geçirebilir“ dedi, AK Partili Türkeş’ten yanıt geldi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum “Türkiye AİHS VE AİHM’İ gözden geçirebilir" dedi, AK Partili Türkeş’ten yanıt geldi
19:17
Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı
Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 21:26:50. #.0.3#
SON DAKİKA: Konyaspor 1-2 Kocaelispor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement