Konyaspor, Ahmet Oğuz ve Cebrail Karayel'i transfer etti - Son Dakika
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Konyaspor, Ahmet Oğuz ve Cebrail Karayel'i transfer etti

01.06.2022 17:58
Konyaspor, Ahmet Oğuz ve Cebrail Karayel'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Ahmet Oğuz ve Cebrail Karayel'i kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Ahmet Oğuz ve Cebrail Karayel'i kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza töreniyle Ahmet Oğuz ve Cebrail Karayel ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, sağ bek Ahmet Oğuz'un Gençlerbirliği alt yapısında yetiştiği, Süper Lig'de Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Sivasspor formaları giydiği kaydedildi.

Sağ bek Cebrail Karayel'in ise Ankaragücü ve Altay formaları giydiği belirtildi.

Konyaspor, Ahmet Oğuz ve Cebrail Karayel'i transfer etti
Konyaspor, Ahmet Oğuz ve Cebrail Karayel'i transfer etti
Konyaspor, Ahmet Oğuz ve Cebrail Karayel'i transfer etti

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Konyaspor, Cebrail Karayel'i kadrosuna kattı Konyaspor, Cebrail Karayel'i kadrosuna kattı Ahmet Oğuz resmen Konyaspor'da Ahmet Oğuz resmen Konyaspor'da
Kaynak: AA

Spor Toto Süper Lig, Ahmet Oğuz, Konyaspor, Cebrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor, Ahmet Oğuz ve Cebrail Karayel'i transfer etti - Son Dakika


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