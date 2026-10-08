Konyaspor Başkanı Atiker, 5 bin 500 forma satıldığını ancak geliri olmadığını söyledi

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, "İnşallah bir gün Konyaspor, bu yenilen hakların karşılığını alacaktır" dedi.

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker ve yönetim kurulu üyeleri Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Ömer Atiker, bazı şeylerin ellerinde olmadığını, çok farklı şeylerle karşı karşıya geldiklerini söyleyerek, "Anadolu takımı olmamız münasebetiyle bir takım şeyleri dile getirdiğimiz zaman zincirin zayıf halkası olması nedeniyle maalesef zarar görüyoruz. Biz Konya olarak doğru faaliyetlerimizi, duruşumuzu, marka değerimizi, Konyaspor'umuzu belli bir noktaya taşımamız, masada oturabilmemiz gerekiyor. Yani masada oturmadığın yerde maalesef Konya'yı idare etme hakkımız olmuyor. Şu an evet sportif başarısızlıklar ama sonucu da ortada. Sistem çalışıyormuş. Bu bizim dışımızda. Bu konularla ilgili çok fazla hukuk süreci devam ediyor. Yanlış açıklama veya yanlış kelime kullanmak istemiyorum. Sadece inancım gereği diyorum ki niyetim halis. Hem de sebebini doğru işledim. Tevekkül ediyorum. İşi Allah'a bırakıyorum. İnşallah bir gün Konyaspor, bu yenilen hakların karşılığını alacaktır" ifadelerini kullandı.

"Biz Konya'da oynadığımız maçların hepsinde zarar ediyoruz"

Konyaspor'un 5 bin 500 tane forma sattığını belirten Ömer Atiker, "Fiyatların pahalı olduğunu konuşuluyor. Türkiye'deki en ucuz formayı satan kulübüz. Yani ne yapmamız gerekiyor? Gelirini de kasaya da yatırmamız gerekiyor. Biz Konya'da oynadığımız maçların hepsinde zarar ediyoruz. Sadece 2-3 tane büyük takımın maçı haricinde hepsi hasılatta eksi yazıyor. Store aynı şekilde zarar ediyor. Şimdi kulübün geliri olmayan bir Konyaspor var, kulübün geliri yok. O nedenle bunu da istişare toplantısı, bir çalıştay olabilir. Biz neyi yanlış yapıyoruz? Neleri yanlış yapıyoruz? Niye yapamıyoruz? Niye çözemiyoruz? Geliştiremiyoruz? Bu sorun her seferinde forma fiyatı, forma adedi, Store'un konusunu niye masaya getiriyoruz? Eksiğimiz, önerimiz, tespitlerimiz ne? Ben buna açığım. Çalıştay düzenleyelim. Hep beraber seslendirelim. Aynı masanın etrafında toplanalım. Konyaspor için karar alalım" diye konuştu.