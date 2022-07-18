Konyaspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde muhtemel rakibi belli oldu

Konyaspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turuna kalması halinde muhtemel rakipleri belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Konyaspor'un muhtemel rakipleri belirlendi.
Konyaspor, 2. eleme turunda Belarus'un BATE Borisov takımını geçerse, 3. eleme turunda Koper (Slovenya)-Vaduz (Lihtenştayn) eşleşmesini geçen tarafla maça çıkacak.
Organizasyondaki 3. eleme turunda ilk maçlar 4 Ağustos, rövanşları 11 Ağustos'ta oynanacak. Konyaspor ilk maçını deplasmanda, rövanşına ise evinde yapacak.
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