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Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı öncesi antrenmanlarını sürdürdü. Teknik direktör Fahrudin Omerovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, savunma-hücum organizasyon çalışması yaptı. Sakat olan Adil Demirbağ ise takımdan ayrı düz koşu gerçekleştirdi. Konyaspor, yarın yapacağı antrenmanla maç hazırlıklarını tamamlayacak.

01.02.2024 15:58
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Fahrudin Omerovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk-koordinasyon çalışması ile başladı. Futbolcular, idmanı savunma-hücum organizasyon çalışması ile tamamladı. Öte yandan, Fenerbahçe deplasmanında sakatlanan Adil Demirbağ, antrenmanda takımdan ayrı düz koşu gerçekleştirdi.

Yeşil-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maç hazırlıklarını tamamlayacak. - KONYA

Kaynak: İHA

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