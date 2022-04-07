Konyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Konyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

07.04.2022 23:05
Konyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma, çabukluk hareketleri ve koordinasyon çalışması yaptı.

Futbolcular, daha sonra iki gruba ayrılarak savunma-hücum organizasyonları üzerinden şut ve gol çalışması yaptı.

Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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