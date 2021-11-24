Konyaspor'da Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'de başarılı gidişatını sürdüren Konyaspor, bugün yaptığı antrenmanla 14. haftada deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışması ile başladı. Futbolcular, saha içerisine kurulan parkurda yapılan çabukluk çalışmasının ardından gruplara ayrılarak dönüşümlü olarak 5'e 5 oyunlar oynadı. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi. - KONYA