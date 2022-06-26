Konyaspor'da yeni sezon hazırlıklarının ilk etabı tamamlandı - Son Dakika
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Konyaspor'da yeni sezon hazırlıklarının ilk etabı tamamlandı

26.06.2022 14:15
Konyaspor'da yeni sezon hazırlıklarının ilk etabı tamamlandı

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu hazırlıklarının birinci etap kampını tamamladı.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu hazırlıklarının birinci etap kampını tamamladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Kuvvet ve koşu çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Bu antrenmanla Konya'daki birinci etap kampını tamamlayan Konyaspor, ikinci etap kamp hazırlıklarına yarın Erzurum'da başlayacak.

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Kaynak: AA

İlhan Palut, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor'da yeni sezon hazırlıklarının ilk etabı tamamlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Konyaspor'da yeni sezon hazırlıklarının ilk etabı tamamlandı - Son Dakika
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