Konyaspor'dan VAR Tepkisi - Son Dakika
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Konyaspor'dan VAR Tepkisi

Konyaspor\'dan VAR Tepkisi

Konyaspor Başkanı Korkmaz, Kayserispor maçındaki VAR kararlarına sert tepki gösterdi.

10.02.2025 19:46
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un Başkanı Ömer Korkmaz, 23. haftada, deplasmanda 3-2 yenildikleri Bellona Kayserispor maçında, attıkları üçün golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesine ilişkin VAR kararına tepki gösterdi.

Konyaspor yönetiminin Kayacık Tesisleri'nde, teknik heyet, futbolcular ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirdiği toplantıda, Kayserispor maçında yaşananlar, sonrasındaki gelişmeler ve atılacak adımlar değerlendirildi.

TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kulübün hakkını her platformda canla başla savunacaklarını söyledi.

Kayserispor maçında yaşananların ardından tüm kentin kenetlendiğini vurgulayan Korkmaz, "Psikolojik olarak etkilendiğimiz dönemlerden geçiyoruz. Oyuncu grubumuz, teknik heyetimiz, dönem dönem bizler, sahada değil, masada kaybettiğimiz düşüncesiyle, moral motivasyon bozukluğuna giriyoruz. Bugün şehrimizin büyükleri, sağ olsunlar burada şehrimizin, kulübümüzün ne kadar büyük bir aile olduğunu, ne kadar güçlü olduğumuzu bize hissettirdiler." diye konuştu.

"Oyuncularımızın mücadelesini, alın terini sonuna kadar koruyacağız"

Ömer Korkmaz, son zamanlarda Konyaspor aleyhine hakem hatalarının artarak devam ettiğini savunarak, şunları kaydetti:

"Kayserispor maçıyla artık bu kötü film, senaryo, gözler önüne serildi. Buna her mecrada gerekli tepkiyi verdik. Türkiye Futbol Federasyonuyla bu süreçte hep iletişimde kaldık. Bu konuda kimler hatalıysa gerekli cezaların verileceğini, hatta bu cezaları birlikte organize edebileceğimizi konuştuk. Bu noktada anlaştık. Çarşamba günü TFF başkanımızla Riva'da bu konuyla alakalı bir toplan gerçekleştireceğiz. Orada ne olduysa, her an, her saniye, ne konuşulmuşsa öğrenip oyuncularımızın mücadelesini, alın terini sonuna kadar koruyacağız."

Sahada kazandıklarını, masada kaybetmemek için mücadele ettiklerini anlatan Korkmaz, "Teknik heyetimizin, oyuncularımızın bir hafta boyunca hazırlandıkları maçın, masada kaybedilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Burada, Konyaspor'umuzun, sahadaki mücadelesinin haricinde, saha dışında haksızlığa uğramasını asla kabul etmeyen bir topluluk var. Oyuncularımıza da açık bir mesaj vermek istiyorum. Dönem dönem sahada kazandıkları maçları, saha dışında kaybettikleri algısı onlarda da oluşabiliyor. Onlar daha da büyük mücadele göstersinler. Böyle bir şeyle asla karşılaşmayacaklarını, herkesin huzurunda söylemek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Artık futbolun temiz olduğuyla ilgili herkesin kanaati sorgulanmaya başladı"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise futbolda sonuçların, sahada alın teri dökülerek alınması gerektiğini savunduklarını ifade etti.

Kasıtlı hatalarla puanlar kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarına değinen Altay, "Maalesef ki bu yıl çok fazla sayıda hata gördük. Artık futbolun temiz olduğuyla ilgili herkesin kanaati sorgulanmaya başladı. Biz de bu grubun içindeyiz. Eğer şampiyon ve düşecek takımlar belliyse o zaman Anadolu kulüplerinin bu kadar mücadele etmesine gerek yok. Zaten takımlar arasında müthiş bir mali farklılık var. Bu mücadeleyi çok zorlaştırıyor. Bu sorun sadece Konyaspor'un sorunu degil. Anadolu takımlarının yaşadıklarının duyulması ve adaletli bir yönetimin sağlanmasını istiyoruz." diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer de toplantıya katılan milletvekilleri adına bir açıklamada bulundu.

Toplantıya, Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, merkez ilçelerin belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Konyaspor'dan VAR Tepkisi - Son Dakika

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