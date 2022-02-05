Üye Girişi
Konyaspor, Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Konyaspor, Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

05.02.2022 16:47
Konyaspor, Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda salı günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda salı günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışması ile başladı. Giresunspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular sahada pas çalışması yaptı. Daha sonra topla oyun ile devam eden antrenman çift kale maç ile tamamlandı. - KONYA

Konyaspor, Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Konyaspor, Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

YORUMLAR
500

Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası, Konyaspor, Salı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konyaspor, Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
16:48 Galatasaray'da yeni transfer yolda! Mbaye Diagne'nin sözleşmesi askıya alındı!
16:35 Trabzonspor'a Ali Koç'tan tepki: FETÖ'nün mü Turkiye Cumhuriyeti'nin mi yanında olacaksınız?
16:34 İlk gol yeni transferden geldi! Karadeniz Fırtınası fire vermek istemiyor
16:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Meral Akşener'den geçmiş olsun dilekleri geldi
16:24 Avrasya'nın son anketi! Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki fark açılıyor
16:23 Düğün tarihi belli oldu! Oyuncu Gökçe Bahadır, Emir Ersoy ile 25 Şubat'ta evleniyor
16:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geçmiş olsun mesajı: Acil şifalar diliyorum
15:52 Muhalefetten koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı geldi
15:51 Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan'dan ilk açıklama: Anca beraber kanca beraber
15:48 Çok konulan evlilikten kareler gelmeye başladı! İşte Gürsel Tekin ve Mehtap Özkan'ın nikah töreninden ilk fotoğraf
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 16:56:07. #1.11#
SON DAKİKA: Konyaspor, Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement