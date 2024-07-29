Konyaspor, Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Konyaspor, Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Konyaspor, Slovenya'daki üçüncü etap kampında yapılan antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Udinese Calcio takımıyla oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular taktik ve şut-gol çalışması yaptı. Konyaspor, Slovenya kampının üçüncü hazırlık maçında yarın NK Brinje Grosuplje ile karşılaşacak.

29.07.2024 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor, Slovenya'daki üçüncü etap kampında bugün yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Ali Çamdalı ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Udinese Calcio takımı ile oynanan hazırlık karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenileme çalışması yaptı. Oyuna sonradan giren ve süre almayan futbolcular, serbest ısınma ve pas çalışması ile başlayan antrenmanı taktik çalışma ve şut-gol çalışması ile tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, Slovenya kampının üçüncü hazırlık maçında yarın saat 18.00'de NK Brinje Grosuplje ile karşı karşıya gelecek.. - KONYA

Kaynak: İHA

Udinese Calcio, Konyaspor, Slovenya, Konya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor, Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Kenan Işık’ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden Kenan Işık'ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden
13:37 Bahçeli’den 2 isme yaylım ateşi Erdoğan’ı hedef alan Katz ve Meclis’e gelmeyen Mahmud Abbas’a tepki gösterdi Bahçeli'den 2 isme yaylım ateşi! Erdoğan'ı hedef alan Katz ve Meclis'e gelmeyen Mahmud Abbas'a tepki gösterdi
13:35 İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu
11:56 Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı Görevine resmen başladı Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı! Görevine resmen başladı
15:14 Tuğba Ekinci Hakkında Re’sen Soruşturma Başlatıldı Tuğba Ekinci Hakkında Re'sen Soruşturma Başlatıldı
14:58 Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı
14:33 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti
14:30 Bu ilçede oturanlar yaşadı Başkandan yeni evli çiftlere görülmemiş balayı hediyesi Bu ilçede oturanlar yaşadı! Başkandan yeni evli çiftlere görülmemiş balayı hediyesi
14:14 20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı 20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı
13:43 Floransa’da tarihi çeşmede üstsüz bir şekilde yüzen İngiliz kadın turist tepki çekti Floransa'da tarihi çeşmede üstsüz bir şekilde yüzen İngiliz kadın turist tepki çekti
12:30 SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş’tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş'tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 16:19:58. #1.11#
SON DAKİKA: Konyaspor, Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement