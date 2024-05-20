Körfez Belediyesi Spor Okulları\'ndan özel gereksinimli çocuklara madalya ve çiçek fidesi

Spor

Körfez Belediyesi Spor Okulları bünyesinde eğitim gören özel gereksinimli çocuklar düzenlenen etkinlikte sportif becerilerini sergiledi.

Özel çocuklar tarafından yapılan gösteriye veliler de katıldı. Öğrendikleri hareketleri ailelerine sergilen çocuklara eğitmenleri tarafından madalya verildi. Her daim çocuklarının yanında olan anne ve babalar gösteriyi alkışlarla izledi. Madalya töreninden sonra çocuklar, anne ve babalarına çiçek fidesi hediye etti. - KOCAELİ