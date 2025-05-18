Kosova\'da Galatasaray Coşkusu

Kosova'da yaşayan Türkler, Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.

Kosova'da Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Prizren kentinde Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu coşkuyla kutlandı. Prizren'deki Galatasaray Derneği tarafından organize edilen kutlamaya çok sayıda kişi katıldı. Araçlarına Galatasaray bayrakları asan taraftarlar, konvoylar yaparak şehirde tur attılar. Taraftarlar, konvoy sırasında sık sık kornaya basarken, tezahürat yaptılar.

Galatasaray, Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala Kayserispor'u 3-0 yenerek 25'ince kez şampiyon oldu. - PRİZREN