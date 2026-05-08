KSBÜ'de Yeni Spor Salonu Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KSBÜ'de Yeni Spor Salonu Açıldı

KSBÜ\'de Yeni Spor Salonu Açıldı
08.05.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KSBÜ Germiyan Yerleşkesi'nde, Gürok Grup'un desteğiyle yapımı tamamlanan spor salonu açıldı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Germiyan Yerleşkesi'nde, Gürok Grup'un destekleriyle yapımı tamamlanan Rıza Güral Spor Salonu düzenlenen törenle hizmete girdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, üniversitenin Kütahya için stratejik bir kazanım olduğunu vurguladı.

Spor salonu açılışının şehirde gerçekleştirilen yatırımların somut birer karşılığı olduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:

"Şu anda burada bir gerçeği yaşıyoruz. Kütahya'ya kazandırılan 40 milyon lira değerinde, 450 kişi kapasiteli bir spor salonunun açılışını gerçekleştiriyoruz. Sadece söylemde bulunmuyor, icraat yapıyoruz. Bunun en canlı örneği de Gürok Grup'tur. Hayal ortamında yaşamıyor, Kütahya için değer üretmeye devam ediyoruz."

KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin de 2018 yılında kurulan bir üniversite olmalarına rağmen akademik ve fiziksel altyapı anlamında hızlı bir ivme yakaladıklarını söyledi.

Üniversitenin vizyonuna değinen Tekin, "Biz bir sağlık üniversitesiyiz. Sadece hastaların tedavisiyle değil, bireylerin sağlıklı yaşam sürdürmesiyle de ilgilenmek durumundayız. Bu tesis, sağlıklı nesillerin yetişmesi noktasında üniversitemiz ve ilimiz için çok kıymetli bir yatırımdır." dedi.

Tekin, desteklerinden dolayı Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Güral ile ailesine teşekkür etti.

Gürok Grup Başkan Vekili Esin Güral Argat ise grubun sosyal sorumluluk vizyonu çerçevesinde gençlerin gelişimine destek vermeyi bir gönül borcu olarak gördüklerini ifade etti.

Sporun gençlere fiziksel gelişimin yanı sıra güçlü bir karakter kazandırdığını dile getiren Argat, "Burasının sadece spor yapılan bir alan değil dostlukların kurulacağı ve nice başarı hikayelerinin başlayacağı bir yer olmasını arzu ediyoruz. Bu çatı altında bizlere gurur verecek sporcular yetişecektir." diye konuştu.

Yapılan duanın ardından, protokol üyeleri kurdele keserek salonun açılışını gerçekleştirdi. Tören, davetlilerin tesisi gezerek yetkililerden teknik bilgi almasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor KSBÜ'de Yeni Spor Salonu Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 çocuk yaptı belediyede işe girdi, yeni hedefi 10. çocuk 8 çocuk yaptı belediyede işe girdi, yeni hedefi 10. çocuk
Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı
Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi
Dries Mertens yuvaya döndü Dries Mertens yuvaya döndü
DSÖ’den aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı DSÖ'den aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı
Okan Buruk imzayı atıyor Kontratının detayları belli oldu Okan Buruk imzayı atıyor! Kontratının detayları belli oldu

15:48
Mbaye Diagne’den “Çawreşamın“ şov Kendinden geçti
Mbaye Diagne’den "Çawreşamın" şov! Kendinden geçti
15:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
15:16
Muhittin Böcek’in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
15:12
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi Tepkiler çığ gibi
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi
14:39
Sağlık Bakanlığı’ndan “hantavirüs“ açıklaması Türkiye’de vaka var mı
Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?
14:31
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 16:07:29. #7.12#
SON DAKİKA: KSBÜ'de Yeni Spor Salonu Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.