Kübra Korkut, Singapur Smash Para Masa Tenisi Turnuvası'nda şampiyon oldu

Kayseri'de polis ekipleri tarafından araç denetimleri devam ediyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından abartı egzoz, drift, yüksek ses müzik ve diğer ihlallerden dolayı 19 araç ve sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca alkollü araç kullanma, yönetmeliğe aykırı ışık kullanma ve trafikten men etme gibi ihlaller de tespit edildi.