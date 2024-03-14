Kübra Korkut, Singapur Smash Para Masa Tenisi Turnuvası'nda şampiyon oldu

Singapur Smash Para Masa Tenisi Turnuvası'nda mücadele eden Kübra Korkut, tek kadınlarda şampiyon oldu.
Sınıf 6-7'deki sporcuların katıldığı organizasyon, Singapur Spor Merkezi'nde düzenlendi.
Kübra, tek kadınlar finalinde karşılaştığı Hollandalı Kelly van Zon'u 3-1 (11-8, 12-14, 11-9, 11-4) yenerek altın madalya kazandı.
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Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, ligde puanların birbirlerine yakın olduğu için odaklanmalarına devam etmeleri gerektiğini belirtti. Gisdol, takımın performansından memnun olduğunu ve aynı ciddiyetle devam etmeleri gerektiğini söyledi.
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Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, takımının son haftalarda gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirtti. Gisdol, Atakaş Hatayspor ile oynayacakları maç öncesi değerlendirmelerde bulunurken, takımının iç sahada ve deplasmanda iyi bir oyun sergilediğini söyledi. Ayrıca, lige verilecek aradan önce bir hazırlık maçı oynamayı planladıklarını da aktardı.
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