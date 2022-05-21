Kulüp başkanı destek çağrısı yaptı minik taraftarlar kumbaralarını bozdu - Son Dakika
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Kulüp başkanı destek çağrısı yaptı minik taraftarlar kumbaralarını bozdu

21.05.2022 11:54

- Kulüp başkanı destek çağrısı yaptı minik taraftarlar kumbaralarını bozdu TFF 2. Lig'e yükselmek için play-off final müsabakası oynayacak olan Artvin Hopaspor'un Kulüp Başkan Göksel Cihan, müsabaka öncesi destek çağrısı yapınca iki minik taraftar kumbaralarını alarak bankaya koştu.

- Kulüp başkanı destek çağrısı yaptı minik taraftarlar kumbaralarını bozdu

ARTVİN - TFF 2. Lig'e yükselmek için play-off final müsabakası oynayacak olan Artvin Hopaspor'un Kulüp Başkan Göksel Cihan, müsabaka öncesi destek çağrısı yapınca iki minik taraftar kumbaralarını alarak bankaya koştu. Bir yıldır kumbarada biriktirdikleri harçlıklarını tuttukları takımın hesabına yatıran minikler taraftarlar, küçük yürekleriyle büyük destek oldular.

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig'de 1. grupta mücadele eden Artvin Hopaspor, ligi 5. bitirerek bir üst lig olan 2. Lig'e yükselmek için play-offta karşılaştığı Belediye Kütahyaspor'u evinde 2-1 yenen deplasmanda ise 0-0 berabere kalarak final müsabakası oynama hakkı elde etti.

Finalde Arnavutköy Belediye takımı ile eşleşen Hopaspor, 24 Mayıs'ta Kayseri'de TFF 2. Lig'e çıkmak için final oynayacak.

Kulüp başkanı Göksel Cihan müsabaka öncesi açıklama yaparak takıma destek çağrısında bulundu. 'Hedef 2. Lig' diyen Başkan Cihan, "futbolcularımıza şampiyonluk sözümüz var. Ayrıca borçlarımız var herkesin yardımını bekliyoruz deyince, şehir adeta seferber oldu" şeklinde konuştu.

İlçede yaşayan ve Hopaspor taraftarı olan 10 yaşındaki Alp ve kardeşi 7 yaşındaki Aras Güven, çağrıyı duyunca 1 yıldır biriktirdikleri harçlıklarını Hopaspor'a destek olmak için harcamaya karar verdiler. Kumbaralarını alan iki kardeş aileleri eşliğinde bankaya giderek biriktirdikleri harçlıkları taraftarı oldukları Hopaspor kulübünün hesabına yatırdılar.

Konuyla ilgili açıklama yapan baba Aydın Güven, "Sosyal medyada gezinirken kulüp başkanımızın destek çağrısını izledik. Daha sonra çocuklarım yanımızdan ayrılıp odalarına gittiler. Kumbaralarıyla birlikte geri geldiler. Babacım bizde Hopaspor'a destek olmak istiyoruz dediler. Ben ve eşim bu duruma çok duygulandık. Bizde kendilerine eşlik ettik bankaya gidip Hopaspor kulübüne destek için yatırdık. Takımız finale kaldı kulüp yönetimine, futbolcular ve teknik heyete teşekkür ediyoruz hedef 2. Lig, şampiyon Hopaspor" diyerek sözlerini tamamladı.

Kulüp başkanı destek çağrısı yaptı minik taraftarlar kumbaralarını bozdu
Kulüp başkanı destek çağrısı yaptı minik taraftarlar kumbaralarını bozdu
Kulüp başkanı destek çağrısı yaptı minik taraftarlar kumbaralarını bozdu
Kulüp başkanı destek çağrısı yaptı minik taraftarlar kumbaralarını bozdu

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kulüp başkanı destek çağrısı yaptı minik taraftarlar kumbaralarını bozdu - Son Dakika


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