Küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor'da ilk ayrılık gerçekleşti
Küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor'da ilk ayrılık gerçekleşti

Küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor\'da ilk ayrılık gerçekleşti
14.04.2026 18:53
Trendyol 1. Lig'e veda eden Sakaryaspor, Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Trendyol 1. Lig'de bitime 3 hafta kalan küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı.

''KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARIMIZ AYRILMIŞTIR''

Kulübün açıklamasında "Teknik direktörümüz Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

9 MAÇTA 2 KEZ KAZANABİLDİ

4 sezonluk 1. Lig macerasına son veren Sakaryaspor, Dalcı yönetimindeki 9 müsabakada, 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

4 SEZONDA 12 TEKNİK DİREKTÖR GÖREV YAPTI

Sakaryaspor, teknik direktör konusunda da "istikrarsız" grafik çizdi. Yeşil-siyahlı takımda 4 sezonda İlker Püren, Serkan Özbalta, Taner Taşkın, Tuncay Şanlı, Coşkun Demirbakan, Suat Kaya, Mesut Bakkal, İrfan Buz, Serhat Sütlü, Furkan Köseoğlu, Hakan Kutlu ve Mustafa Dalcı teknik direktör olarak görev yaptı.

Son Dakika Spor Küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor'da ilk ayrılık gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Reis Reis Reis Reis:
    Yazık oldu Sakarya spora.... 3 6 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Darısı körfeze 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor'da ilk ayrılık gerçekleşti - Son Dakika
