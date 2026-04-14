Küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor\'da ilk ayrılık gerçekleşti

Trendyol 1. Lig'de bitime 3 hafta kalan küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı.

''KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARIMIZ AYRILMIŞTIR''

Kulübün açıklamasında "Teknik direktörümüz Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

9 MAÇTA 2 KEZ KAZANABİLDİ

4 sezonluk 1. Lig macerasına son veren Sakaryaspor, Dalcı yönetimindeki 9 müsabakada, 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

4 SEZONDA 12 TEKNİK DİREKTÖR GÖREV YAPTI

Sakaryaspor, teknik direktör konusunda da "istikrarsız" grafik çizdi. Yeşil-siyahlı takımda 4 sezonda İlker Püren, Serkan Özbalta, Taner Taşkın, Tuncay Şanlı, Coşkun Demirbakan, Suat Kaya, Mesut Bakkal, İrfan Buz, Serhat Sütlü, Furkan Köseoğlu, Hakan Kutlu ve Mustafa Dalcı teknik direktör olarak görev yaptı.