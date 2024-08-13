Kuşadasıspor, Bülent Ataman ile anlaştı - Son Dakika
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Kuşadasıspor, Bülent Ataman ile anlaştı

Kuşadasıspor, Bülent Ataman ile anlaştı

TFF 3'üncü Lig takımlarından Kuşadasıspor, eski çalıştırıcısı Bülent Ataman ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezonda genç oyunculardan oluşan bir kadro ile mücadele edeceklerini belirten Ataman, hedeflerinin Play-Off oynamak olduğunu söyledi.

13.08.2024 09:16
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TFF 3'üncü Lig'de geçen hafta yeni yönetimini oluşturan Kuşadasıspor, eski çalıştırıcılarından Bülent Ataman ile anlaştı. Tecrübeli teknik adamla bir araya gelen yönetim 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kuşadasıspor, Koray Palaz ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine geçen sezon Bergama Sportif'i çalıştıran eski kaleci Bülent Ataman'ı getirdi. Ataman, Başkan İsmet Türker ve yöneticilerin katılımıyla kulüp binasında düzenlenen törende 1 yıllık sözleşmenin altına imza attı. Ataman 8 Şubat 2022 ve 7 Şubat 2023 tarihleri arasında Kuşadasıspor'da aynı görevi üstlenmişti.

Yeni sezonda daha genç oyunculardan kurulu bir kadro ile mücadele edeceklerini belirten Ataman "Yönetime transfer listemi verdim. Gerekli takviyeleri en kısa sürede yapıp, hazırlıklarımıza başlayacağız. Hedefimiz Play-Off oynamak ancak şampiyonluğu kovalayan bir ekip de olacağız" dedi.

Başkan İsmet Türker ise Bülent Ataman ile başarılı bir futbol sezonu geçireceklerine inandıklarını söyledi. Kuşadasıspor'un her kuruşunu çok dikkatli harcayacaklarının altını çizen Türker, "Bu nedenle nokta transferler yapacağız. Yeni teknik direktörümüz camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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