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Kuşadasıspor'da Erman Kılıç'la yollar ayrıldı - Son Dakika

Kuşadasıspor'da Erman Kılıç'la yollar ayrıldı

07.02.2022 15:17
Kuşadasıspor'da Erman Kılıç'la yollar ayrıldı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kuşadasıspor'da yönetim, teknik direktör Erman Kılıç ile yollarını ayırdı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kuşadasıspor'da yönetim, teknik direktör Erman Kılıç ile yollarını ayırdı. Kulübe verdiği emek için Kılıç'a teşekkür ettiklerini belirten Başkan Alim Emiroğlu, "Yeni teknik direktör arayışlarımız sürüyor. Hafta sonu Bitexen Düzcespor ile evimizde oynayacağımız karşılaşmaya kadar takımı emanet edeceğimiz ismi belirleyeceğiz. Taraftarımızın içi rahat olsun" diye konuştu.

Kuşadasıspor, 38 yaşındaki Erman Kılıç'la çıktığı 9 maçta sahadan 2 galibiyet, 3 mağlubiyet, 4 beraberlikle ayrıldı. Bu sezon daha önce Anagold 24 Erzincanspor'u çalıştıran Kılıç, futbolculuk kariyeri boyunca Bergama Belediyespor, Göztepe, Elazığspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Sivasspor, Galatasaray, Eskişehirspor ve Antalyaspor gibi kulüplerin formalarını giymişti.


- Kuşadası
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Futbol Federasyonu, Erman Kılıç, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kuşadasıspor'da Erman Kılıç'la yollar ayrıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kuşadasıspor'da Erman Kılıç'la yollar ayrıldı - Son Dakika
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