Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can Gediz'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can Gediz'de incelemelerde bulundu

24.02.2022 11:58
Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can Gediz'de incelemelerde bulundu

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can Gediz Spor Kompleksi ve Yapımları devam eden Gençlik ve Spor tesislerinde incelemelerde bulundu.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can Gediz Spor Kompleksi ve Yapımları devam eden Gençlik ve Spor tesislerinde incelemelerde bulundu.

Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesislerinde bilgi alan Tahir Emre Can, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ı da ziyaret etti. Başkanlık makamında düzenlenen ziyarette, Kütahya Gençlik Merkezi Müdürü Ercan Şirin ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin'de yer aldı.

Ziyaret sonrası Gediz Gençlik ve Spor ilçe stadı, portatif yüzme havuzu ve spor salonunda incelemelerde bulunan İl Müdürü Tahir Emre Can, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gediz Belediyesinin ortaklığı ile yapımına başlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve ihale aşamasında olan Gençlik Merkezi alanlarında incelemelerini sürdürdü.

Yapımına başlanan 215 yataklı ve sosyal tesisli Muratdağı Gençlik Kampında da incelemelerde bulunan Can, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan ile görüştü.

Muratdağı Termal Kayak Merkezindeki faaliyetleri hakkında bilgi alan Müdür Can, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan ve Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a, gençliğe ve spora, sporcuya verdikleri destek için teşekkür ederek Gediz'den ayrıldı. - KÜTAHYA

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can Gediz'de incelemelerde bulundu
Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can Gediz'de incelemelerde bulundu
Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can Gediz'de incelemelerde bulundu
Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can Gediz'de incelemelerde bulundu

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Emre Can, Kütahya, gençlik, Gediz, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can Gediz'de incelemelerde bulundu - Son Dakika


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