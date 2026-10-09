Kütahyaspor, teknik direktörlük görevine Ahmet Cingöz\'ü sezon sonuna kadar getirdi

Kütahyaspor, teknik direktörlük görevi için Ahmet Cingöz ile anlaşmaya vararak resmi sözleşme imzaladı.

Kütahyaspor Kulüp Başkanı Hacı Osman Altınkaya'nın katılımıyla kulüp tesislerinde düzenlenen törende, Ahmet Cingöz kendisini sezon sonuna kadar mavi-lacivertli ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreninin ardından Kütahyaspor Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, yeni teknik direktör Ahmet Cingöz ve teknik ekibine başarı dileklerinde bulunuldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni Teknik Direktörümüz Ahmet Cingöz ve teknik ekibine Kütahyaspor ailemize hoş geldiniz diyor, kulübümüzün hedefleri doğrultusunda birlikte nice başarılara imza atmalarını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.