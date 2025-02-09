Kutsal Güneş Kurnaz 12. Türkiye Şampiyonluğunu Kazandı - Son Dakika
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Spor

Kutsal Güneş Kurnaz 12. Türkiye Şampiyonluğunu Kazandı

Kutsal Güneş Kurnaz 12. Türkiye Şampiyonluğunu Kazandı

15 yaşındaki milli yelkenci Kutsal Güneş Kurnaz, Muğla'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 12. şampiyonluğunu elde etti.

09.02.2025 14:17
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Yelkende, Türkiye şampiyonlukları, Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonlarında da kürsü dereceleri bulunan 15 yaşındaki Tekirdağlı milli yelkenci Kutsal Güneş Kurnaz, 12'nci Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Kurnaz, Muğla'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü adına mücadele etti.

ILCA 6 kategorisinde yarışan Kurnaz, elde ettiği birincilikle 12'nci kez Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Kurnaz, AA muhabirine, yelkende Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra yurt dışında da önemli derecelerinin olduğunu söyledi.

Her yarışın kendisi için önemli "bir tecrübe" olduğunu aktaran Kurnaz, ülkesini yurt dışında temsil etmenin çok anlamlı olduğunu ve madalyalarıyla gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel de sporcusunun çalışmalarının karşılığını almasının sevindirici olduğunu belirtti.

Sporcusunun bir hafta arayla 2 önemli yarışta birincilik aldığını aktaran Uzel, "Kulüp olarak ilk önce Bodrum'da düzenlenen uluslararası yelken yarışana katıldık. Kutsal burada gençler sıralamasında birinci oldu. Aldığı dereceyle bizi oldukça motive etti. Kendisi olimpiyatlarda olmasını beklediğimiz sporcularımzdan. Daha sonra Türkiye şampiyonasında yine birincilik kürsüsünde yer aldı. Desteklenmesi gereken bir sporcu. Desteklendikçe o da yeteneklerini göstermeye devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kutsal Güneş Kurnaz 12. Türkiye Şampiyonluğunu Kazandı - Son Dakika

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