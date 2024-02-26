Kuyucakspor Play-Off Grubu\'na kalmayı garantiledi

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Aydın Amatör Süper Lig 1. Grup'ta mücadele eden Kuyucakspor, Play-Off Grubu'na kalmayı haftalar öncesinden garantiledi.

Aydın Amatör Süper Lig'in tek namağlup takımı Kuyucakspor, Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek için oynanacak olan Play-Off Grubu'na kalmayı garantiledi. 2 Grup'ta oynanan Amatör Süper Lig'de en çok gol atan, en az gol yiyen ve tek namağlup takım olarak dikkatleri üzerine çeken Kuyucakspor, geçen yıl kaçırmış olduğu Bölgesel Amatör Lig'e bu yıl yükselmek istiyor.

Dört takımla oynanacak olan Play-Off Grubu'nda Kuyucakspor'un rakiplerinden 2 tanesi de belli oldu. Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Davutlar Belediyespor da Play-Off'a kalmayı garantilerken, diğer takım da Aydınspor ve Yıldızspor takımlarından birisi olacak. 2 hafta sonra sona erecek olan Amatör Süper Lig'de heyecan yükseldi.

Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden Kuyucakspor'a şampiyonluk yolunda başarı dileyerek, "Sporun İlçesi Kuyucak'ta bir çok branşta liglere katıldık. 500'ü aşkın lisanslı sporcumuz var. Milli sporcular yetiştiriyoruz. Kuyucakspor inşallah bu yıl Bölgesel Amatör Lig'e çıkacak. Canı gönülden inanıyorum" diye konuştu. - AYDIN