Kuzeyboru Beşiktaş’la Son Maçına Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuzeyboru Beşiktaş’la Son Maçına Çıkıyor

Kuzeyboru Beşiktaş’la Son Maçına Çıkıyor
13.03.2026 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzeyboru, Beşiktaş ile sezonun son maçında galibiyet hedefliyor. Play-off umudu bitmedi.

Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçı kazanıp ligde sıralamada üste çıkmayı hedefliyor.

Aksaray ekibinin başantrenörü Tamer Altay, AA muhabirine, Kuzeyboru için bu sezonun hiç iyi gitmediğini söyledi.

Hedeflerin çok uzağında kaldıklarına değinen Altay, şöyle konuştu:

"Sezona Mehmet Bedestenlioğlu ile başladık. Hocamızın ayrılığının ardından Dehri Can Dehrioğlu takımı devraldı. Ben de hocamızla birlikte yardımcı antrenör olarak gelmiştim. Dehrioğlu'nun da takımdan ayrılmasının ardından başantrenör olarak görev yapıyorum. Sezon Kuzeyboru için çok zor geçti. Ligde play-off potasının dışında kaldık. Son maçımızda deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacağız. Galibiyet sayılarımız yakın. Biz kazanırsak Beşiktaş'ın üzerine çıkabilme şansımız var. Beşiktaş maçını kazanıp Kuzeyboru'yu puan cetvelinde yukarıya taşımak istiyoruz. Sezonu galibiyetle ve en güzel yerde bitirmek istiyoruz."

Altay, Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı'nda üst düzey milli sporcuların yer aldığını ve çok kaliteli bir takım olduklarını dile getirdi.

Sezon içinde çok inişli-çıkışlı bir grafik sergilediklerini belirten Altay, "Bazen takımlarda kimya tutmadığı zaman böyle süreçler yaşanabiliyor. Takımlar için sezonun en başında bir şeyler ters gittiği zaman sezonun içerisinde bu durumu düzeltmek zor oluyor. Yöneticilerimiz gelecek sezon çok daha iyi olması için çalışmalarını yapıyor. Kuzeyboru'nun burada Avrupa'nın önde gelen takımlarını yendiği maçlar var. Sultanlar Ligi'nin en zorlu takımlarını yendiği maçlar var. Kuzeyboru'da hedef play-off potasında olmaktır. Gelecek sezon inşallah bu hedefi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Kuzeyboru hedefinden şaşmaz"

Oyunculardan Merve Çepni ise sezonun ikinci dönemini takımda geçirdiğini söyledi.

Geldiği dönemde Kuzeyboru'nun düşme potasında yer aldığını hatırlatan Çepni, şunları kaydetti:

"Kuzeyboru'nun hedefleri hiçbir dönem böyle olmamıştır. Beş yıl önce de bu takımda oynuyordum. Hedeflerimiz hep Avrupa kupalarına katılabilmek olmuştu. Sezonun ikinci yarısında galibiyet grafiğimiz yükseldi. Üst üste galibiyetleri alınca hemen hedefimizi play-off potası olarak belirlemiştik. Daha sonra 3-2 kaybettiğimiz maçlar oldu. Bu maçları kazansaydık potaya girebilirdik. Bu yıl olmadı, gelecek sezon için Kuzeyboru hedefinden şaşmaz. Beşiktaş maçına odaklandık şu an, yeni sezonu düşünmek için önümüzde zaman var."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kuzeyboru Beşiktaş’la Son Maçına Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
İmamoğlu’nun bir hesabına daha erişim engellendi İmamoğlu'nun bir hesabına daha erişim engellendi
Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu

12:04
İsrail’in ’’Vuracağız’’ dediği Tahran’daki miting alanında patlama
İsrail'in ''Vuracağız'' dediği Tahran'daki miting alanında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
11:16
İran, İsrail’i fena avladı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
İran, İsrail'i fena avladı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
11:03
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
10:41
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 12:12:46. #7.12#
SON DAKİKA: Kuzeyboru Beşiktaş’la Son Maçına Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.