La Liga Başkanı Tebas'ın sözleri Barcelona camiasını karıştırdı: Futbol tarihinin en ciddi olaylarından biri - Son Dakika
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La Liga Başkanı Tebas'ın sözleri Barcelona camiasını karıştırdı: Futbol tarihinin en ciddi olaylarından biri

25.03.2023 10:32

La Liga Başkanı Javier Tebas, Barcelona'nın hakemlerle ilgili bilgi almak için bir şirkete para ödemekle suçlanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Bir etkinlikte konuşan Tebas, "Barcelona, tüm olanlardan dolayı UEFA ve FIFA'nın açtığı soruşturmalardan endişe duymalı. Bu olay itibar anlamında futbol tarihinin en ciddi olaylarından biri." şeklinde konuştu.

Hakemlerle ilgili bilgi almak için bir şirkete para ödemekle suçlanan Barcelona'nın başı büyük dertte. La Liga Başkanı Tebas, Katalan devinin tarihinin en ciddi olaylarından biriyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

"FUTBOL TARİHİNİN EN CİDDİ OLAYLARINDAN BİRİ"

Marca gazetesinin düzenlediği bir etkinlikte konuşan Tebas, "Barcelona, tüm olanlardan dolayı UEFA ve FIFA'nın açtığı soruşturmalardan endişe duymalı. Bu olay itibar anlamında futbol tarihinin en ciddi olaylarından biri." dedi.

"SUÇ TEŞKİL EDİYOR"

"Negreira olayı" olarak kamuoyunda adlandırılan Barcelona ile ilgili iddialar çıktığından bu yana uykularının bölündüğünü anlatan Tebas, "Burada iki şey var. Biri hakemlerin satın alınabileceği ve bununla ilgili hiçbir delil yok. Diğeri ise hakem kararlarını etkilemek için lobi yapılması ki bu çok ciddi bir şey. Hakemleri etkilemek için para ödenmesi spor alanında çok ciddi bir olay ve bence suç teşkil ediyor." şeklinde konuştu.

"BARCELONA RAHAT OLAMAZ"

La Liga Başkanı, Barcelona'ya verilecek olası cezalarla ilgili bir yorum yapmaktan kaçınsa da, FIFA'nın Katalan kulübünün ligdeki puanını düşüremeyeceğini, Avrupa kupalarından men gibi bir cezanın ise UEFA'ya bağlı olacağını belirterek, "Haberler çıkıyor ve çıkmaya da devam edecektir çünkü medyanın rolünü yerine getirmesi kaçınılmaz. Bu yüzden Barça rahat olamaz. Barça yönetimi İspanyol futbolunun ve kendi takımının taraftarlarını rahatlatmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

NEGREIRA OLAYI NEDİR?

İspanya'da maliye, eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'nın sahibi olduğu DASNIL 95 SL adlı şirketi vergi kaçırma iddiasıyla soruştururken, Barcelona'nın bu şirkete 2001-2018 yılları arasında toplamda 7,3 milyon avro ödediği ortaya çıkmıştı. Barcelona'da mevcut yönetim tüm iddiaları yalanlasa da, Negreira dışında Barcelona Kulübüne, eski başkanlardan Jose Maria Bartomeu ve Sandro Rosell ile eski iki yöneticiye karşı, "sporda yolsuzluk, kulüp yönetiminde usulsüzlük ve sahte ticari belge düzenlemek" suçlamalarıyla dava açılması için yasal girişim başlatıldı. İddialarla ilgili İspanya Futbol Federasyonu, FIFA ve UEFA bünyelerindeki disiplin kurumları aracılığıyla soruşturma yürütme kararı almıştı.

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SON DAKİKA: La Liga Başkanı Tebas'ın sözleri Barcelona camiasını karıştırdı: Futbol tarihinin en ciddi olaylarından biri - Son Dakika
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