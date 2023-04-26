Lampard'da İngiliz ekibine deva olmadı! İşlerin yolunda gitmediği Chelsea, yeni hocasını buldu - Son Dakika
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Lampard'da İngiliz ekibine deva olmadı! İşlerin yolunda gitmediği Chelsea, yeni hocasını buldu

26.04.2023 20:56

Takımın başına geçici süreliğine Lampard'ı getiren mavi-beyazlılar, yeni teknik direktör konusunda son basamağa geldi. Londra ekibinin Mauricio Pochettino'yu kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Premier Lig'de kötü günler geçiren ve istediği sonuçları bir türlü almayan Chelsea, Graham Potter sonrası takımın başına geçici olarak Frank Lampard'ı getirmişti. İngiliz devi, Mauricio Pochettino ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

ANLAŞMA TAMAM

İngiliz basınında yer alan habere göre; Chelsea, yeni sezon için Mauricio Pochettino ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Son görüşmelerin yapıldığı başarılı teknik adam ile kısa süre içinde resmi sözleşme imzalanacağı ifade edildi.

YAKIN ZAMANDA AÇIKLANACAK

Chelsea'nin bir pürüz çıkmaması halinde Pochettino'yu önümüzdeki hafta resmi olarak açıklaması bekleniyor. Öte yandan, Londra ekibinin bu sezonu Frank Lampard ile tamamlamasının beklendiği aktarıldı.

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Antrenörlük kariyerine 2008 yılında başlayan 51 yaşındaki teknik adam son olarak Fransız devi Paris Saint Germain'i çalıştırmıştı.

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Kabus gibi bir sezon geçiren Chelsea, yeni hocasını buldu Kabus gibi bir sezon geçiren Chelsea, yeni hocasını buldu

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SON DAKİKA: Lampard'da İngiliz ekibine deva olmadı! İşlerin yolunda gitmediği Chelsea, yeni hocasını buldu - Son Dakika
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