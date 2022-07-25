Lapseki plaj voleybolu turnuvası sona erdi

Lapseki Belediyesi tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen plaj voleybolu turnuvası tamamlandı.

Toplam 51 maçın oynandığı, 19 erkek, 8 kadın takımının mücadele ettiği turnuvanın son günü yapılan karşılaşmalar sonrasında şampiyonlar belli oldu.

Buna göre, erkeklerde Burak ve Mecit birinci, İrfak ve Aykın ikinci, Oğuzhan ve Sercan üçüncü oldu. Kadınlarda ise birinciliği Ayşe ve Yaren, ikinciliği Hatice ve Kübra, üçüncülüğü ise Gizem ve Dilara elde etti.

Şampiyon takımlara ödülleri Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve Başkan Yardımcısı Aynur Bozkurt tarafından verildi.