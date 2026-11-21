Las Vegas GP sıralama turlarında pole pozisyonu Mercedes pilotu Antonelli'nin olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Las Vegas GP sıralama turlarında Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, 1:33.893'lük turuyla pole pozisyonunu elde etti. Yarışa Red Bull'dan Verstappen ikinci, Mercedes'ten Russell üçüncü sırada başlayacak; Las Vegas GP yarın TSİ 07.00'de koşulacak.
Las Vegas Grand Prix'sine pole pozisyonunda Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli başlayacak.
Formula 1'de sezonun 21. yarışı olan Las Vegas Grand Prix'sinin sıralama turları, ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas şehrinde bulunan 6,2 kilometrelik Las Vegas Cadde Pisti'nde yapıldı.
Sıralama turlarında Mercedes'in İtalyan sürücüsü Kimi Antonelli, 1: 33.893 derecesiyle pole pozisyonunu kazandı. Yarışa Red Bull'dan Max Verstappen ikinci, Mercedes'ten de George Russell üçüncü olarak başlayacak.
Las Vegas Grand Prix'si yarın TSİ 07.00'de başlayacak.
Kaynak: İHA
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