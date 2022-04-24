Laureus Dünya Spor Ödülleri'ni kazananlar belli oldu - Son Dakika

22. Laureus Dünya Spor Ödülleri'nde Max Verstappen ile Elaine Thompson-Herah, yılın en iyi erkek ve kadın sporcuları oldu.

Laureus Vakfı tarafından düzenlenen ve spor dünyasının en prestijlileri arasında kabul edilen organizasyonun ödül töreni, İspanya'nın Sevilla kentinde yeni tip koronavirüs tedbirlerinden dolayı çevrim içi olarak düzenlendi.

Törende, 2021 yılındaki performanslarıyla farklı kategorilerde ödüle layık görülen sporcular belli oldu. Yılın en iyi erkek sporcusu ödülünü, geçen yıl Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda kariyerinin ilk zaferini yaşayan Hollandalı pilot Verstappen kazandı.

24 yaşındaki sürücü, yüzücü Caeleb Dressel, atlet Eliud Kipchoge, tenisçi Novak Djokovic, futbolcu Robert Lewandowski ve Amerikan futbolcusu Tom Brady'yi geçerek ödüle ulaştı.

Yılın kadın sporcusu ise pandemi nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 100 metre ve 200 metrenin yanı sıra 4x100 metre bayrak finalinde altın madalya kazanan Jamaikalı atlet Elaine Thompson-Herah seçildi.

Futbolcu Alexia Putellas, atlet Allyson Felix, tenisçi Ashleigh Barty, yüzücüler Emma McKeon ile Katie Ledecky'yi geçerek ödüle ulaşan 29 yaşındaki Thompson-Herah, Tokyo'da kadınlar 100 metre olimpiyat rekorunu da kırmıştı.

Lewandowski de ödül kazandı

Yılın olağanüstü başarı ödülünü ise geçen sezon Bundesliga'da 41 kez ağları sarsarak eski yıldız futbolcu Gerd Müller'in ligde en çok gol atan oyuncu rekorunu kıran Polonyalı forvet Robert Lewandowski elde etti.

Yaşam boyu başarı ödülü, Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) efsane oyuncularından Tom Brady'ye verildi. Emeklilik kararından vazgeçerek spora geri dönen ABD'li 44 yaşındaki Brady, NFL'de 15 kez all-star seçildi ve 7 Super Bowl şampiyonluğu yaşadı. Brady, 3 kez NFL normal sezonunda, 5 defa da Super Bowl'da en değerli oyuncu (MVP) ödülüne layık görüldü.

Yılın takımı ödülünü pandemi nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan İtalya Milli Takımı; yılın çıkışı ödülünü geçen yıl ABD Açık grand slam turnuvasını kazanan Büyük Britanyalı kadın tenisçi Emma Raducanu; yılın geri dönüşü ödülünü 2020'de yaşadığı antrenman kazasında kafatasında çatlak meydana gelmesine rağmen kaykaya geri dönerek 13 yaş 28 günlükken 2020 Tokyo'da boynuna bronz madalya takan ve Büyük Britanya'nın olimpiyat madalyası kazanan en genç sporcusu unvanına ulaşan Sky Brown kazandı.

Diğer kategorilerde ödüle layık görülen isimler şöyle:

Yılın engelli sporcusu: Marcel Hug (İsviçre - Tekerlekli sandalye atletizm)

Yılın ekstrem sporcusu: Bethany Shriever (Büyük Britanya - Kros bisiklet)

Yılın en yardımsever spor destekçisi: Lost Boyz Inc.

Yılın toplumun yararı için spora destek veren organizasyonu: Real Madrid Vakfı

Yılın sporcuya en çok destek veren projesi: "Gerald Asamoah ve Siyah Kartallar" belgeseli

Yılın spor ikonu: Valentino Rossi (İtalya - motosiklet sürücüsü)