LeBron James'in tarihi rekoru, Lakers'a galibiyet için yetmedi - Son Dakika

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) play-off'lara kalmayı garantileyen tek takım konumundaki Phoenix Suns, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 140-111 mağlup etti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin karşılaşmasında, lider Phoenix Suns, play-in'e kalma mücadelesi veren Lakers'ı 29 sayı farkla yenerek sezonun 54. galibiyetine ulaştı.

Bu sezon sadece 14 maç kaybeden Suns'ta Devin Booker 30 sayı ve 10 asist, Deandre Ayton 23 sayı ve 16 ribaunt, Mikal Bridges 18 sayı ve 6 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 38. yenilgisini alan Lakers'ta all-star LeBron James, 31 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle maçın en skorer oyuncusu olmasının yanı sıra önemli bir rekora imza attı. 37 yaşındaki oyuncu, bu maçtaki performansıyla NBA'de 30 bin sayı, 10 bin ribaunt ve 10 bin asist barajını geçen ilk oyuncu olarak adını lig tarihine yazdırdı.

Pelicans'tan kritik galibiyet

Bu sezon play-in'e kalma mücadelesi veren New Orleans Pelicans, ağırladığı Houston Rockets'ı 130-105 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

28 galibiyetle Batı Konferansı'nda 10. sırada yer alan Pelicans'ta Jonas Valanciunas 32 sayı ve 10 ribaunt, Naji Marshall 17 sayı ve 10 ribaunt, Jose Alvarado 16 sayı, 10 ribaunt ve 6 top çalmayla "double-double" yaptı. Jaxson Hayes 21 sayı ve 6 ribaunt, Willy Hernangomez 12 sayı ve 6 ribaunt, Devonte Graham ise 10 sayı ve 7 asistle galibiyette rol oynadı.

Bu sezon 68. maçında 51. kez kaybeden Rockets'ta Jalen Green 17, David Nwaba 15, Jae'Sean Tate 14, Josh Christopher 13 sayı üretti. 14 dakika 41 saniye sahada kalan milli oyuncu Alperen Şengün ise 9 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistlik performans sergiledi.

New York derbisinde kazanan Nets

New York kenti takımlarının mücadelesinde, Brooklyn Nets, Kevin Durant'in üstün performansının yardımıyla konuk ettiği New York Knicks'i 110-107'lik skorla geçti.

Sezonunun 35. galibiyetine imza atarak play-off'a kalma mücadelesini sürdüren Nets'te Durant, 53 sayı, 9 asist ve 6 ribaunt, Andre Drummond 18 sayı ve 10 ribaunt, Bruce Brown 15 sayı ve 7 ribauntla oynadı.

Bu sezon 40. kez kaybeden Knicks'te Julius Randle 26, Evan Fournier 25 ve RJ Barrett 24 sayıyla mücadele etti.

Sonuçlar

Brooklyn Nets-New York Knicks: 110-107

Detroit Pistons- Los Angeles Clippers: 102-106

Boston Celtics- Dallas Mavericks: 92-95

Orlando Magic- Philadelphia 76ers: 114-116 (uzatmada)

Atlanta Hawks- Indiana Pacers: 131-128

Oklahoma City Thunder- Memphis Grizzlies: 118-125

New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 130-105

Phoenix Suns- Los Angeles Lakers: 140-111