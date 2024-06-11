Lewandowski, Hollanda maçında forma giyemeyecek

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek Polonya'da yıldız oyuncu Robert Lewandowski'nin biceps kasığında yırtık olduğu ve Hollanda maçında forma giyemeyeceği açıklandı.

Şampiyona öncesi son hazırlık maçında A Milli Futbol Takımı ile karşılaşan ve 2-1 kazanan Polonya ekibinde sakat futbolcularla ilgili açıklama yapıldı. Polonya Milli Takım Doktoru Jacek Jaroszewski, yıldız oyuncu Robert Lewandowski'nin biceps kasığında yırtık olduğunu ve şampiyonanın ilk maçı olan Hollanda karşısında forma giyemeyeceğini bildirdi. Jaroszewski, "Robert Lewandowski'nin biceps femoris kasığında yırtık var, turnuvanın ilk maçında olmayacak. Lewandowski'nin Avusturya'ya karşı ikinci maçta oynayabilmesi için her şeyi yapıyoruz" dedi.

Öte yandan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Pawel Dawidowicz ve Karol Swiderski hakkında bilgi veren Polonya Milli Takım Doktoru Jacek Jaroszewski, 2 oyuncunun da tedavisine başlandığını ve 3-4 gün sonra antrenmanlara başlamalarını beklediklerini taraftarlarına iletti.