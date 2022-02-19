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Ligue 1'de Lille-Metz karşılaşmasından gol sesi çıkmadı - Son Dakika

Ligue 1'de Lille-Metz karşılaşmasından gol sesi çıkmadı

19.02.2022 00:59
Ligue 1'de Lille-Metz karşılaşmasından gol sesi çıkmadı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) yapılan maçta Lille ile Metz, golsüz berabere kaldı.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) yapılan maçta Lille ile Metz, golsüz berabere kaldı.

Ligue 1'in 25'inci haftasının açılış karşılaşmasında Lille, Metz takımını konuk etti.

Ev sahibi takımın oyuncusu Edon Zhegrova, 90+1. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Maçta her iki takımdan gol sesi çıkmadı.

Lille'de forma giyen milli futbolculardan Burak Yılmaz 81 dakika sahada kalırken, kart cezalısı Zeki Çelik maç kadrosunda yer almadı.

Lille, puanını 36'ya, Metz ise 21'e yükseltti.

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Ligue 1, Fransa, Lille, Metz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ligue 1'de Lille-Metz karşılaşmasından gol sesi çıkmadı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ligue 1'de Lille-Metz karşılaşmasından gol sesi çıkmadı - Son Dakika
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