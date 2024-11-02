Liverpool, Brighton\'ı 2-1\'le geçti

Spor

İNGİLTERE Premier Lig'in 10'uncu hafta karşılaşmasında Liverpool, sahasında Brighton & Hove Albion'ı 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golünü milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

İngiltere Premier Lig'in 10'uncu haftasında Liverpool, sahasında Brighton & Hove Albion'ı konuk etti. Anfield'da Tony Harrington'ın düdük çaldığı mücadeleyi ev sahibi Liverpool 2-1 kazandı. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 70'inci dakikada Cody Gakpo ve 72'nci dakikada Mohamed Salah kaydetti. Konuk ekip Brighton & Hove Albion'ın tek golü ise milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi. Brighton formasıyla ilk Premier Lig golünü atan Ferdi, İngiltere Lig kupasında ise Wolverhampton'ı 3-2 yendikleri maçta takımının galibiyet golünü kaydetmişti.

Öte yandan Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig tarihinde Tuncay Şanlı'dan sonra Liverpool'a deplasmanda gol atan ikinci Türk oyuncu oldu.